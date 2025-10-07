Герасимов доложил Путину об ударах по Украине

Герасимов: ВС РФ продолжают наносить удары по военным объектам Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Герасимов рассказал Путину, как ВС РФ атакует предприятия ОПК Украины
Герасимов рассказал Путину, как ВС РФ атакует предприятия ОПК Украины Фото:

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить массированные удары по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) на территории Украины. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с участием президента России Владимира Путина. 

«По планам Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины», — заявил Валерий Герасимов, обращаясь к главе государства во время обсуждения текущей оперативной обстановки. Источником информации выступает пресс-служба Кремля.

Ранее, как сообщало Минобороны РФ, российские войска нанесли удары по украинскому предприятию авиационной промышленности, складам боеприпасов и пунктам дислокации ВСУ в 147 районах страны. Особое внимание уделялось объектам, связанным с производством и ремонтом беспилотников, а также логистическим узлам и центрам подготовки иностранных наемников, что свидетельствует о комплексном подходе к ослаблению военного потенциала Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить массированные удары по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) на территории Украины. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с участием президента России Владимира Путина.  «По планам Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины», — заявил Валерий Герасимов, обращаясь к главе государства во время обсуждения текущей оперативной обстановки. Источником информации выступает пресс-служба Кремля. Ранее, как сообщало Минобороны РФ, российские войска нанесли удары по украинскому предприятию авиационной промышленности, складам боеприпасов и пунктам дислокации ВСУ в 147 районах страны. Особое внимание уделялось объектам, связанным с производством и ремонтом беспилотников, а также логистическим узлам и центрам подготовки иностранных наемников, что свидетельствует о комплексном подходе к ослаблению военного потенциала Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...