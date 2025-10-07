Герасимов раскрыл, где на СВО идут самые активные бои

Герасимов: наиболее активные боевые действия ведет группировка «Центр»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наиболее активные боевые действия идут в полосе ответственности группировки войск «Центр»
Наиболее активные боевые действия идут в полосе ответственности группировки войск «Центр» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская группировка «Центр» продолжает наступление на красноармейском и днепропетровском направлениях, несмотря на переброску украинских стратегических резервов. В ходе боев взят в окружение населенный пункт Родинское, где сейчас идет зачистка. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Наиболее интенсивные боевые действия ведутся в полосе ответственности группировки войск „Центр“ — на красноармейском и днепропетровском направлениях. Украинское командование для сдерживания наступления перебросило на эти участки наиболее боеспособные подразделения, включая части из состава стратегических резервов», — сказал Герасимов. Его слова передаются на сайте Кремля.

Несмотря на усиленное сопротивление противника, соединения группировки «Центр» продолжают развивать наступление. Российские штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска. В ходе наступательных действий окружен населенный пункт Родинское к северу от Красноармейска, где в настоящее время ведется зачистка от подразделений ВСУ.

Ранее Герасимов сообщал, что российские войска ведут наступление практически на всех направлениях зоны СВО, а наиболее ожесточенные бои идут именно на красноармейском направлении. Переброска украинских резервов в этот район, по его словам, ослабила позиции ВСУ на других участках фронта и позволила российским силам активизировать наступление на ряде направлений, включая Купянск и Днепропетровскую область.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская группировка «Центр» продолжает наступление на красноармейском и днепропетровском направлениях, несмотря на переброску украинских стратегических резервов. В ходе боев взят в окружение населенный пункт Родинское, где сейчас идет зачистка. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. «Наиболее интенсивные боевые действия ведутся в полосе ответственности группировки войск „Центр“ — на красноармейском и днепропетровском направлениях. Украинское командование для сдерживания наступления перебросило на эти участки наиболее боеспособные подразделения, включая части из состава стратегических резервов», — сказал Герасимов. Его слова передаются на сайте Кремля. Несмотря на усиленное сопротивление противника, соединения группировки «Центр» продолжают развивать наступление. Российские штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска. В ходе наступательных действий окружен населенный пункт Родинское к северу от Красноармейска, где в настоящее время ведется зачистка от подразделений ВСУ. Ранее Герасимов сообщал, что российские войска ведут наступление практически на всех направлениях зоны СВО, а наиболее ожесточенные бои идут именно на красноармейском направлении. Переброска украинских резервов в этот район, по его словам, ослабила позиции ВСУ на других участках фронта и позволила российским силам активизировать наступление на ряде направлений, включая Купянск и Днепропетровскую область.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...