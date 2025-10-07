Герасимов доложил Путину о наступлении войск «Южной» группировки

Войска «Южной» группировки ВС РФ продолжают наступление в городах Северск и Константиновка. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, российские подразделения ведут активные боевые действия, несмотря на ожесточенное сопротивление противника.
«Войска „Южной“ группировки несмотря на упорное сопротивление противника с боями продвигаются в городах Северск и Константиновка», — заявил глава Генштаба. Информацию распространила пресс-служба Кремля. Он отметил, что продвижение осуществляется в сложных условиях, но оперативные цели сохраняют актуальность.
Ранее, 2 октября, президент РФ Владимир Путин сообщил о входе российских войск в Константиновку и Северск, а также о начале боевых действий в этих городах. По его словам, данные населенные пункты считаются ключевыми оборонительными рубежами противника, укрепления которых возводились при поддержке западных специалистов.
