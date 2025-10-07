Герасимов доложил Путину о наступлении войск «Южной» группировки

Герасимов: «Южная» группировка ВС РФ продвигаются в Северске и Константиновке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ продвигаются в Северске и Константиновке
ВС РФ продвигаются в Северске и Константиновке Фото:

Войска «Южной» группировки ВС РФ продолжают наступление в городах Северск и Константиновка. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, российские подразделения ведут активные боевые действия, несмотря на ожесточенное сопротивление противника. 

«Войска „Южной“ группировки несмотря на упорное сопротивление противника с боями продвигаются в городах Северск и Константиновка», — заявил глава Генштаба. Информацию распространила пресс-служба Кремля. Он отметил, что продвижение осуществляется в сложных условиях, но оперативные цели сохраняют актуальность.

Ранее, 2 октября, президент РФ Владимир Путин сообщил о входе российских войск в Константиновку и Северск, а также о начале боевых действий в этих городах. По его словам, данные населенные пункты считаются ключевыми оборонительными рубежами противника, укрепления которых возводились при поддержке западных специалистов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Войска «Южной» группировки ВС РФ продолжают наступление в городах Северск и Константиновка. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, российские подразделения ведут активные боевые действия, несмотря на ожесточенное сопротивление противника.  «Войска „Южной“ группировки несмотря на упорное сопротивление противника с боями продвигаются в городах Северск и Константиновка», — заявил глава Генштаба. Информацию распространила пресс-служба Кремля. Он отметил, что продвижение осуществляется в сложных условиях, но оперативные цели сохраняют актуальность. Ранее, 2 октября, президент РФ Владимир Путин сообщил о входе российских войск в Константиновку и Северск, а также о начале боевых действий в этих городах. По его словам, данные населенные пункты считаются ключевыми оборонительными рубежами противника, укрепления которых возводились при поддержке западных специалистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...