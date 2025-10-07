Путин поблагодарил личный состав ВС РФ за ежедневные мужество и героизм

Президент РФ Владимир Путин передал слова благодарности личному составу российской армии за мужество и героизм, которые они проявляют каждый день. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Прошу передать слова моей искренней благодарности всему личному составу российской армии за мужество и героизм», — сказал Путин. Он подчеркнул, что военнослужащие ежедневно проявляют свои лучшие качества, в том числе, в зоне СВО.
Путин выделил роль оборонно-промышленного комплекса в обеспечении успешных действий российской армии. По словам главы государства, оборонный комплекс обеспечил армию всем необходимым.
Ранее Путин уже отмечал заслуги российских военных, поздравляя их с Днем Сухопутных войск и подчеркивая их преданность присяге. Президент РФ сказал о профессионализме и стойкости бойцов, проявленные в ходе специальной военной операции.
