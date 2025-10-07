07 октября 2025

Путин поблагодарил личный состав ВС РФ за ежедневные мужество и героизм

© Служба новостей «URA.RU»
Путин сказал о мужестве российских бойцов
Путин сказал о мужестве российских бойцов Фото:

Президент РФ Владимир Путин передал слова благодарности личному составу российской армии за мужество и героизм, которые они проявляют каждый день. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Прошу передать слова моей искренней благодарности всему личному составу российской армии за мужество и героизм», — сказал Путин. Он подчеркнул, что военнослужащие ежедневно проявляют свои лучшие качества, в том числе, в зоне СВО.

Путин выделил роль оборонно-промышленного комплекса в обеспечении успешных действий российской армии. По словам главы государства, оборонный комплекс обеспечил армию всем необходимым.

Ранее Путин уже отмечал заслуги российских военных, поздравляя их с Днем Сухопутных войск и подчеркивая их преданность присяге. Президент РФ сказал о профессионализме и стойкости бойцов, проявленные в ходе специальной военной операции.

© Служба новостей «URA.RU»
