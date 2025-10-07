«Насиловали несколько часов»: подробности дела свердловчан, которые сбежали от суда

Сбежавшие от суда жители Алапаевска (Свердловская область) Александр Шаньгин и Александр Быков, которых признали виновными по «педофильской» статье, несколько часов насиловали 15-летнюю девушку. Подробности криминальной истории, случившейся в прошлом году, URA.RU рассказал источник, близкий к силовой среде.
В январе 2024-го школьница познакомилась с Быковым в интернете. Однажды он предложил ей покататься на машине. Девушка села к нему в машину, Александр заехал за другом Никитой, сказав, что его нужно подбросить до дома. Вместо того, чтобы отвезти девушку домой, мужчины привезли ее домой к отцу Никиты.
«Она отказывалась выходить из авто. Ее силой затолкали в этот дом. Там ее стали спаивать спиртным. Девушка отключилась. Когда очнулась, в доме уже был третий мужчина — Шаньгин», — заявил собеседник агентства. Девушка поняла, что стала жертвой сексуального насилия. «По ее словам, мужчины насиловали ее несколько часов», — добавил собеседник. Мужчины отпустили ее домой, но пригрозили расправой, если она расскажет о случившемся.
Девушка призналась своей маме. Она пришла в СК и написала заявление на мужчин. Сначала силовики не возбуждали уголовное дело. Тогда семья обратилась к депутату ГД Андрею Альшевских. «Историю знаю со слов юриста, к которому мать с дочерью пришли за помощью. На основании его жалобы я подключил облпрокуратуру. Надзорное ведомство отменило отказ в уголовке, заставило следователей провести дополнительную проверку. Результатом стало уголовное дело», — писал Альшевских в сентябре 2024-го в telegram-канале.
После этого Шаньгин и Быков стали обвиняемыми. Их отправили под подписку о невыезде. Никита по уголовному делу прошел в качестве свидетеля. В марте этого года дело ушло в Алапаевский городской суд. 6 октября суд вынес приговор, однако ни Быков, ни Шаньгин на оглашение не явились.
«Шаньгина признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. „а“ ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и п. „а“ ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 11,5 лет в колонии строгого режима. Быкова признали виновным по ст. 132 УК РФ, его приговорили к десяти годам лишения свободы», — написал в соцсетях юрист Сергей Самков, который представлял интересы потерпевшей.
По его словам, суд объявил фигурантов в розыск. В свердловских силовых структурах тему не комментируют.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!