07 октября 2025

«Насиловали несколько часов»: подробности дела свердловчан, которые сбежали от суда

В Алапаевске два насильника часами мучили школьницу и сбежали от суда
Силовики ищут сбежавших насильников (архивное фото)
Силовики ищут сбежавших насильников (архивное фото)

Сбежавшие от суда жители Алапаевска (Свердловская область) Александр Шаньгин и Александр Быков, которых признали виновными по «педофильской» статье, несколько часов насиловали 15-летнюю девушку. Подробности криминальной истории, случившейся в прошлом году, URA.RU рассказал источник, близкий к силовой среде.

В январе 2024-го школьница познакомилась с Быковым в интернете. Однажды он предложил ей покататься на машине. Девушка села к нему в машину, Александр заехал за другом Никитой, сказав, что его нужно подбросить до дома. Вместо того, чтобы отвезти девушку домой, мужчины привезли ее домой к отцу Никиты.

Девушку изнасиловали в частном доме (архивное фото)
Девушку изнасиловали в частном доме (архивное фото)
Фото:

«Она отказывалась выходить из авто. Ее силой затолкали в этот дом. Там ее стали спаивать спиртным. Девушка отключилась. Когда очнулась, в доме уже был третий мужчина — Шаньгин», — заявил собеседник агентства. Девушка поняла, что стала жертвой сексуального насилия. «По ее словам, мужчины насиловали ее несколько часов», — добавил собеседник. Мужчины отпустили ее домой, но пригрозили расправой, если она расскажет о случившемся.

Девушка призналась своей маме. Она пришла в СК и написала заявление на мужчин. Сначала силовики не возбуждали уголовное дело. Тогда семья обратилась к депутату ГД Андрею Альшевских. «Историю знаю со слов юриста, к которому мать с дочерью пришли за помощью. На основании его жалобы я подключил облпрокуратуру. Надзорное ведомство отменило отказ в уголовке, заставило следователей провести дополнительную проверку. Результатом стало уголовное дело», — писал Альшевских в сентябре 2024-го в telegram-канале.

Следователи не сразу возбудили дело
Следователи не сразу возбудили дело
Фото:

После этого Шаньгин и Быков стали обвиняемыми. Их отправили под подписку о невыезде. Никита по уголовному делу прошел в качестве свидетеля. В марте этого года дело ушло в Алапаевский городской суд. 6 октября суд вынес приговор, однако ни Быков, ни Шаньгин на оглашение не явились.

«Шаньгина признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. „а“ ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и п. „а“ ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 11,5 лет в колонии строгого режима. Быкова признали виновным по ст. 132 УК РФ, его приговорили к десяти годам лишения свободы», — написал в соцсетях юрист Сергей Самков, который представлял интересы потерпевшей.

По его словам, суд объявил фигурантов в розыск. В свердловских силовых структурах тему не комментируют.

