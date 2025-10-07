Завод «Гирд» в Миассе (Челябинская область) создал трап без шасси для работы в малых аэропортах. Как URA.RU пояснили в пресс-службе предприятия, оборудование выполнено в более бюджетной версии.
«Прицепной трап предназначен для безопасной посадки и высадки пассажиров на борт и с борта воздушных судов. Представляет собой прицепную металлическую рамную конструкцию с низким центром тяжести», — пояснили на заводе «Гирд».
Передвижение оборудования осуществляется путем буксировки тягачом или трактором. Новинка способна обслуживать воздушные суда на высоте от 2,4 до 4,5 метра. Для удобства перемещения трап установлен на металлические обрезиненные или пневматические колеса.
Оборудование ориентировано на использование в аэропортах, позволяющих работать бюджетным авиакомпаниям. Ключевым преимуществом является возможность обслуживания самолетов на удаленных стоянках, куда невозможно подогнать стандартные телетрапы.
