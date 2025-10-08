Квартиру Фургала выставили на продажу

Квартиру бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке выставили на торги. Продажа проводится по решению судебных приставов. Информация о лоте и условиях аукциона была размещена на официальном сайте Росимущества и в системе ГИС Торги.
По данным Росимущества, на продажу выставлена трехкомнатная квартира площадью 76,9 квадратного метра, расположенная на улице Басаргина во Владивостоке. Начальная цена лота составляет 20,146 миллиона рублей. Шаг аукциона определен в 202 тысячи рублей, а размер задатка — 3,022 миллиона рублей.
В описании отмечено, что жилье обременено: на квартиру наложено 10 запретов на регистрацию и два ареста. В ней зарегистрирован один человек. Суммарная задолженность по взносам на капитальный ремонт превышает 50 тысяч рублей, по коммунальным платежам — более 132 тысяч рублей.
Основанием для реализации недвижимости стало постановление судебного пристава-исполнителя отделения по Приморскому краю ФССП России. Прием заявок на участие в торгах стартовал 6 октября и завершится 29 октября. Сам аукцион назначен на 6 ноября.
Ранее суд в Хабаровске по иску Генеральной прокуратуры взыскал с Сергея Фургала и аффилированных с ним компаний свыше 8,5 миллиарда рублей. Суд установил, что после избрания депутатом Госдумы Фургал номинально передал доли в уставных капиталах предприятий, но фактически продолжал ими управлять, нарушив требования антикоррупционного законодательства. Доход компаний за 2008–2019 годы, по данным суда, превысил 8,5 миллиарда рублей и был скрыт от контролирующих органов.
В сентябре первый кассационный суд общей юрисдикции отклонил апелляционные жалобы, поданные в отношении приговора Сергею Фургалу, экс-губернатору Хабаровского края. Фургал был признан виновным в организации двух убийств и одного покушения, за что получил наказание в виде 22 лет лишения свободы, передает РАПСИ.
