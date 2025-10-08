Организатор получения взяток на 30 млн в научном центре МО РФ не признает вину

Старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны РФ Игорь Бобров не признал вину в инкриминируемых ему преступлениях. Речь идет о получении взяток на общую сумму около 30 миллионов рублей. Об этом говорится в судебных документах.

«Бобров И. Н., не признает себя виновным в инкриминируемом ему преступлении», — передает содержание документов ТАСС. По данным следствия, преступная схема была организована в 2014 году в связи с выполнением работ по обновлению электронных топографических карт для поставки в Индию.

Сообщается, что Бобров разработал план коррупционных преступлений и предложил бывшему начальнику центра Игорю Рутько и бывшему главному научному сотруднику Евгению Долгову создать организованную группу. Согласно версии обвинения, Бобров занимался подбором сотрудников, готовых за взятку войти в специальную группу для получения надбавок, а также распределял незаконные денежные средства.

В начале октября 2025 года Преображенский суд Москвы уже приговорил Евгения Долгова к 6 годам колонии строгого режима после того, как он признал вину и заключил досудебное соглашение. В отношении же Игоря Боброва уголовное дело было зарегистрировано, однако дата судебного разбирательства пока не назначена.

