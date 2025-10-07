Король российской эстрады впервые за пять лет закатит шоу в Екатеринбурге

Король российской эстрады, певец Филипп Киркоров проведет новогодний концерт в Екатеринбурге. Певец не выступал в столице Урала с 2020 года. Максимум за билет придется отдать 40 тысяч рублей.
«В дни новогодних каникул Филипп Киркоров вновь соберет своих поклонников и друзей на особенное мероприятие — праздничный концерт на „УГМК-Арене“. В программе — грандиозная сценография, завораживающие спецэффекты, множество ярких костюмов и неповторимых образов. И, конечно же, культовые песни, которые знают и любят все: „Зайка моя“, „Снег“, „Жестокая любовь“, „Я за тебя умру“, „Единственная моя“, „Атлантида“ и многие другие», — сообщают организаторы. Концерт пройдет 6 января 2026 года.
Также в конце ноября впервые на «УГМК-Арене» пройдет концерт. Новую площадку для выступлений опробует Анна Асти, которая привезет шоу «Царица».
