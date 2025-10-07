Челябинский инженер стал бизнесменом, выиграв в лотерею 607 миллионов

Инженер Алексей из Челябинской области занялся бизнесом, когда выиграл 607 млн рублей в лотерею. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Столото», мужчина приобрел недвижимость для сдачи в аренду.
«Рекордный для России суперприз среди лотерей „Спортлото“ в 607 млн рублей мужчина выиграл в мае 2024 года. На полученную сумму он приобрел недвижимость», — сообщили URA.RU в офисе «Столото».
Билет на судьбоносный розыгрыш инженер приобрел через мобильное приложение «Столото». Как распорядиться деньгами, получив выигрыш, мужчина не знал. Позже победитель признался, что был шокирован суммой денег, поступившей на счет.
«Некоторое время я еще работал на заводе инженером-пусконаладчиком, но потом решил стать предпринимателем. Хоть я и очень любил свою профессию, но на себя мне работать сейчас намного комфортнее», — поделился Алексей.
Несмотря на кардинальные изменения в жизни, мужчина продолжил периодически участвовать в лотереях. Теперь рассматривает это как развлечение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!