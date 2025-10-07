Жена губернатора Текслера подарила Лолите свитер «СССР» как у Лаврова

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина сделала подарок певице Лолите Милявской во время ее визита в регион. Исполнительница получила свитер с надписью «СССР» и фрак от челябинского бренда SelSovet.
«Любимая Лолита! Спасибо за невероятный концерт! Мы с Лолитой Милявской дружим вместе через неподражаемого дизайнера Игоря Гуляева, который создает концертные костюмы для нашей любимой примы, а также других звезд. Но вчера я решила подарить ей от челябинского бренда SelSovet, который ношу сама, не только легендарный свитер „СССР“, но и этот чудесный фрак. Лолита была в полном восторге! Надеюсь, Игорь Гуляев возражать не будет», — сообщила Ирина Текслер в своих соцсетях.
Популярность свитера резко взлетала в августе, когда во время визита в Анкоридж в нем появился глава МИДа Сергей Лавров. Тогда бренду пришлось отшивать изделия ежедневно до трех часов ночи из-за возникшего ажиотажа.
SelSovet, по словам его создателей, делает ставку на самобытный стиль и использование символов советской эпохи в современной интерпретации. Свитер «СССР» является одной из самых узнаваемых позиций бренда и регулярно появляется в образах известных персон.
