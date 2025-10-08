Johnson & Johnson выплатит около миллиарда долларов из-за смерти пенсионерки

Американская медицинская корпорация Johnson & Johnson обязана выплатить почти один миллиард долларов США в качестве компенсации семье 88-летней пенсионерки из Калифорнии, скончавшейся от рака, предположительно вызванного использованием детской присыпки J&J на основе талька. Такое решение вынес американский суд, о чем сообщила газета The New York Times. Это решение стало очередным ударом по репутации гиганта, столкнувшегося с тысячами аналогичных исков.
«Суд обязал Johnson & Johnson выплатить 966 млн долларов семье женщины, которая умерла в 2021 году от редкой формы рака. Родственники Мэй Мур утверждают, что у нее развилась мезотелиома после использования детской присыпки J&J на основе талька», — сообщило издание. Компанию обвинили в том, что в составе присыпки был асбест.
Согласно судебным документам, Johnson & Johnson должна выплатить 16 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба и еще 950 миллионов долларов в виде штрафных санкций. Вице-президент компании Эрик Хаас уже заявил о несогласии с вердиктом, сообщив о намерении немедленно обжаловать его в апелляционном суде.
Представители Johnson & Johnson продолжают отрицать наличие асбеста в составе детской присыпки J&J, однако корпорация уже прекратила продажу данного товара на основе талька, что косвенно указывает на признание проблемы. Дело Мэй Мур не является единичным: против Johnson & Johnson подано более 38 тысяч исков. Компания трижды пыталась объявить себя банкротом, чтобы избежать выплат по компенсациям, но суд отклонил эти попытки, постановив, что J&J не может использовать систему банкротства для ухода от ответственности.
