За год челябинские ветеринары стали зарабатывать в 1,5 раза больше. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», высокую динамику также показали доходы зоотехников и грумеров.
«Лидером по темпам роста стали ветеринарные санитары. Эти специалисты помогают ветеринарам в уходе за животными, обеспечивают санитарный контроль в ветклиниках, на фермах, в пищевой промышленности. Их предлагаемая средняя зарплата увеличилась до 70,8 тысячи рублей за полную занятость», — пояснили URA.RU на платформе.
Согласно данным исследования, зарплатные предложения для самих ветеринаров за третий квартал 2025 года в сравнении с тем же периодом 2024-го достигли 87,5 тысячи рублей в месяц. Показатель оказался более чем на треть выше своего уровня годовой давности. Тенденцию аналитики связали с растущим спросом на квалифицированные кадры в сфере ухода за животными.
В тройку лидеров по росту доходов также вошли грумеры. Работодатели стали предлагать этим специалистам в среднем 66,2 тысячи рублей в месяц, что на 28% превысило прошлогодние показатели. В то же время зарплата конюхов выросла всего на восемь процентов, достигнув 63,7 тысячи рублей.
Одной из причин роста доходов специалистов стал повышенный спрос на услуги для животных. В третьем квартале популярность зоонянь в области увеличилась более чем в два раза, а интерес к зоопсихологам вырос на 43%. Директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков пояснил URA.RU, что профессии по уходу за животными становятся все более востребованными: как в городах, так и в агропромышленном секторе. Его коллега Александр Семочкин, отвечающий за категорию «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах», добавил: владельцы животных все чаще готовы инвестировать в их психологическое благополучие
