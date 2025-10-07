Росстат определил город ХМАО с самыми дорогими ресторанами

Среди крупнейших городов Югры средний чек в ресторанах больше всего в Ханты-Мансийске. Местный прайс за ужин на одного человека превышает четыре тысячи рублей, сообщает Росстат.
«Ужин в ресторане на одного человека в Ханты-Мансийске в конце лета в среднем обходился 4186,65 рублей», — следует из данных службы статистики, которые есть в распоряжении URA.RU. Для сравнения, аналогичный прайс в ресторанах по региону составляет около 3878 рублей.
Немного дешевле обходятся заведения в Сургуте. В местных ресторанах ужин на одного будет стоить около 4070 рублей. Самый доступный средний чек среди крупных городов — в Нижневартовске — чуть меньше 3,5 тысяч рублей.
А вот обеды дороже всего выходят в ресторанах Сургута, где они стоят около 1800 рублей. На втором месте Нижневартовск (1505 рублей), а следом Ханты-Мансийск — 1258 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало о популярных ресторанах Нижневартовска. Гурманы оставляют в них кучу денег и возвращаются снова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!