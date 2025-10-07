07 октября 2025

Жительница ХМАО выпала из окна многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Под окнами многоэтажки в Нижневартовске обнаружен труп женщины
Под окнами многоэтажки в Нижневартовске обнаружен труп женщины Фото:

В Нижневартовске под окнами многоквартирного дома обнаружен труп женщины. Предварительно, югорчанка выпала из окна. На месте работают сотрудники полиции, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Поступило сообщение, что возле дома №86 по улице 60 лет Октября констатирована смерть женщины лет 40. Предварительная причина — падение с высоты, на место выезжали сотрудники патрульно-постовой службы», — рассказал URA.RU источник в силовых структурах.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске под окнами многоквартирного дома обнаружен труп женщины. Предварительно, югорчанка выпала из окна. На месте работают сотрудники полиции, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Поступило сообщение, что возле дома №86 по улице 60 лет Октября констатирована смерть женщины лет 40. Предварительная причина — падение с высоты, на место выезжали сотрудники патрульно-постовой службы», — рассказал URA.RU источник в силовых структурах. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...