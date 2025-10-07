Жительница ХМАО выпала из окна многоэтажки

Под окнами многоэтажки в Нижневартовске обнаружен труп женщины
В Нижневартовске под окнами многоквартирного дома обнаружен труп женщины. Предварительно, югорчанка выпала из окна. На месте работают сотрудники полиции, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Поступило сообщение, что возле дома №86 по улице 60 лет Октября констатирована смерть женщины лет 40. Предварительная причина — падение с высоты, на место выезжали сотрудники патрульно-постовой службы», — рассказал URA.RU источник в силовых структурах.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
