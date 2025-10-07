Пермский минздрав объяснил резкое сокращение количества станций скорой помощи

Сокращение в 2,5 раза количества станций скорой медицинской помощи (СМП) в Пермском крае связано с существующими требованиями Минздрава РФ. Этот процесс не привел к ухудшению оказания медицинской помощи населению и сокращению сотрудников СМП, пояснили URA.RU в министерстве здравоохранения региона.
«Отделения СМП при центральных районных больницах включены в состав более крупных станций и отделений. В результате сократилось общее число юридических лиц, но сохранились в качестве подстанций скорой медицинской помощи существующие подразделения: все они продолжают работу по сегодняшний день. То же самое касается и персонала — никто из сотрудников СМП не был сокращен», — отметили в пресс-службе ведомства.
Реорганизация службы скорой медицинской помощи проводилась во всех регионах России, напомнили в минздраве Пермского края. Ее цель — повысить качество оказания медицинской помощи и обеспечить доступность ее для населения, а также сократить времени время реагирования медицинских бригад на вызов. URA.RU рассказывало, что за последние семь лет количество станций скорой помощи в Прикамье сократилось в 2,5 раза. По данным Пермьстата, сейчас в регионе действует 17 станций СПМ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.