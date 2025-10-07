07 октября 2025

В ХМАО пропал 12-летний школьник

В Пыть-Яхе пропал 12-летний школьник, полиция разыскивает ребенка
В Пыть-Яхе полиция разыскивает пропавшего 12-летнего ребенка. Мальчик вышел из школы №6, но не дошел до дома, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Андрей Бодлак вчера (7 октября) вышел из школы и не дошел до дома. Не исключено, что он мог уехать в другой город», — рассказали агентству в пресс-службе полиции.

Ребенку на вид 13-15 лет. Рост 150-160 сантиметров, среднего телосложения, светлые волосы. Был одет в куртку черного цвета с капюшоном и брюки черно-синего цвета. Носит очки.

