В ХМАО одиозный депутат лишится мандата из-за того, что назвал спикер думы «фуфлом»

Депутаты думы Урая единогласно приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата Леонарда Насибуллина, признанного судом виновным в оскорблении спикера гордумы Александра Величко. Решение приняли на внеочередном заседании, передает корреспондент URA.RU.
«В думу города поступила копия приговора. Приговором депутат Леонард Насибуллин признан виновным. В соответствии с федеральным законом и уставом думы города предлагается прекратить досрочно полномочия депутата», — заявили в ходе заседания. Депутаты поддержали это решение единогласно.
По информации источника URA.RU в политических кругах города, Насибуллин сможет оспорить судебное решение в течение полугода и теоретически участвовать в выборах 2026 года. «В этом году довыборов не будет. Сейчас в думе свободно два мандата, но их займут на полноценных выборах в следующем году», — уточнил собеседник агентства.
Ранее URA.RU писало, что Насибуллин был осужден за оскорбление Величко, которого публично назвал «фуфлом». Несмотря на признание вины судом, сам депутат называл приговор несправедливым и намерен его обжаловать.
