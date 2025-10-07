07 октября 2025

В ХМАО одиозный депутат лишится мандата из-за того, что назвал спикер думы «фуфлом»

Депутата думы Урая лишили мандата за оскорбление спикера
В Урае депутата Насибуллина лишили мандата за оскорбление спикера
Депутаты думы Урая единогласно приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата Леонарда Насибуллина, признанного судом виновным в оскорблении спикера гордумы Александра Величко. Решение приняли на внеочередном заседании, передает корреспондент URA.RU.

«В думу города поступила копия приговора. Приговором депутат Леонард Насибуллин признан виновным. В соответствии с федеральным законом и уставом думы города предлагается прекратить досрочно полномочия депутата», — заявили в ходе заседания. Депутаты поддержали это решение единогласно.

По информации источника URA.RU в политических кругах города, Насибуллин сможет оспорить судебное решение в течение полугода и теоретически участвовать в выборах 2026 года. «В этом году довыборов не будет. Сейчас в думе свободно два мандата, но их займут на полноценных выборах в следующем году», — уточнил собеседник агентства.

Ранее URA.RU писало, что Насибуллин был осужден за оскорбление Величко, которого публично назвал «фуфлом». Несмотря на признание вины судом, сам депутат называл приговор несправедливым и намерен его обжаловать.

