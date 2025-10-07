07 октября 2025

В центре Ханты-Мансийска сгорел автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
В центре Ханты-Мансийска (ХМАО) на улице Красноармейской сгорел автомобиль. Дознаватели МЧС выясняют причину возгорания, сообщает пресс-служба ведомства.

«В 07:15 на улице Красноармейская загорелся легковой автомобиль. Через четыре минуты после поступления сообщения первые подразделения прибыли на место — машина уже была полностью охвачена огнем», — сообщает пресс-служба ведомства.

Огонь полностью уничтожил автомобиль, но обошлось без пострадавших. Дознаватели устанавливают причину пожара.

