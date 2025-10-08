Гордон рассказал, почему ему сложно отказаться от гражданства США

Александр Гордон не отказывается от гражданства США из-за суммы exit tax
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Телеведущий Гордон считает, что он гражданства США отказаться почти невозможно
Телеведущий Гордон считает, что он гражданства США отказаться почти невозможно Фото:

Ведущий «Первого канала» Александр Гордон не может отказаться от американского гражданства из-за крупной суммы exit tax. Об этом он рассказал в интервью.

«Дело в том, что от американского гражданства почти невозможно отказаться. Очень трудно, скажем так. Начнем с того, что у них есть так называемый exit tax. То есть, если хочешь выйти, заплати. Вы не поверите сколько. Они оценивают все имущество, что у тебя есть: и банковские счета, и недвижимость, и автомобили, все. И требует 30% отдать им. При этом ты остаешься налоговым резидентом Соединенных Штатов на следующие 5 лет», — сказал он порталу «СтарХит». Также он отметил, что его старшая дочь Анна, с которой он редко общается, по-прежнему живет в США.

В интервью Гордон также выразил свое отношение к певице Алле Пугачевой. Она не интересует его как знаменитость уже около 35 лет. По словам телеведущего, он и вовсе не интересуется видеоинтервью коллег, даже из-за «масштаба» персон. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ведущий «Первого канала» Александр Гордон не может отказаться от американского гражданства из-за крупной суммы exit tax. Об этом он рассказал в интервью. «Дело в том, что от американского гражданства почти невозможно отказаться. Очень трудно, скажем так. Начнем с того, что у них есть так называемый exit tax. То есть, если хочешь выйти, заплати. Вы не поверите сколько. Они оценивают все имущество, что у тебя есть: и банковские счета, и недвижимость, и автомобили, все. И требует 30% отдать им. При этом ты остаешься налоговым резидентом Соединенных Штатов на следующие 5 лет», — сказал он порталу «СтарХит». Также он отметил, что его старшая дочь Анна, с которой он редко общается, по-прежнему живет в США. В интервью Гордон также выразил свое отношение к певице Алле Пугачевой. Она не интересует его как знаменитость уже около 35 лет. По словам телеведущего, он и вовсе не интересуется видеоинтервью коллег, даже из-за «масштаба» персон. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...