Гордон рассказал о своем отношении к Пугачевой

Ведущий «Первого канала» Александр Гордон заявил, что его много лет уже не интересует информация о певице Алле Пугачевой. Об этом он рассказал в интервью.
«Пугачева? Масштаб персоны? Главная мафиозница эстрады нашей? Да ну. Меня она вообще не волнует никак. Лет 35 уже не волнует», — сказал он порталу «СтарХит», отвечая на вопрос о заинтересованности в коллегах из-за их «масштаба» известности.
Алла Пугачева ранее оказалась в центре скандала после высказываний о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве, что вызвало судебные иски и обращение в Генпрокуратуру.
