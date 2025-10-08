Гордон рассказал о своем отношении к Пугачевой

Александр Гордон заявил о незаинтересованности в Алле Пугачевой
Александр Гордон не смотрит видеоинтервью коллег
Александр Гордон не смотрит видеоинтервью коллег

Ведущий «Первого канала» Александр Гордон заявил, что его много лет уже не интересует информация о певице Алле Пугачевой. Об этом он рассказал в интервью.

«Пугачева? Масштаб персоны? Главная мафиозница эстрады нашей? Да ну. Меня она вообще не волнует никак. Лет 35 уже не волнует», — сказал он порталу «СтарХит», отвечая на вопрос о заинтересованности в коллегах из-за их «масштаба» известности.

Алла Пугачева ранее оказалась в центре скандала после высказываний о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве, что вызвало судебные иски и обращение в Генпрокуратуру.

