Яйца никому не нужны: тюменское правительство не смогло избавиться от крупнейшего актива

Основным продуктом фабрики является куриное яйцо
Тюменское правительство не смогло избавиться от крупнейшей в регионе птицефабрики, производящей яйца. На аукцион по приобретению акций «Боровской» не заявилось ни одного участника, сообщает карточка аукциона в ГИС «Торги».
«Аукцион признан несостоявшимся. Причина — не было подано ни одной заявки на участие», — говорится в резолюции комиссии.
О том, что правительство намерено продать акции птицефабрики, стало известно в июне. Сам аукцион был объявлен в августе. Птицефабрика «Боровская» известна вспышкой птичьего гриппа, которая произошла в 2021 году.
