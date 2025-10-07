Глава Троицкого района ушел в отставку

Глава Троицкого района (Челябинская область) Тимур Мухамедьяров ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил информированный источник.
«Мухамедьяров написал заявление об отставке. Его последним рабочим днем стало 7 октября», — сообщил источник.
Сам Мухамедьяров корреспонденту агентства сказал, что не готов комментировать информацию о своей отставке и предложил следить за развитием событий. Спикер собрания депутатов Троицкого муниципального округа Лариса Шумкина сообщила, что не владеет информацией по этому поводу.
В настоящее время завершается процесс преобразования Троицкого района в муниципальный округ. Формируются органы власти округа. На выборах 12 — 14 сентября избран первый созыв собрания депутатов муниципального округа. Ликвидированы советы депутатов сельских поселений. Объявлен конкурс на пост главы Троицкого муниципального округа, который состоится 25 ноября.
По данным URA.RU, врио главы Троицкого муниципального округа с 8 октября станет бывший первый замглавы Карталинского района Арсений Куличков. 7 октября появилась информация, что Куличков уволился с этого поста. Он подаст документы на конкурс по отбору кандидатур на пост главы Троицкого муниципального округа. Срок приема документов на конкурс — до 11 октября. На телефонный звонок корреспондента агентства Куличков не ответил.
