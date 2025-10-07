Убийца женщин из «Белого лебедя» засудил «Почту России»

Заключенный Станислав Мурашов, который отбывает пожизненное наказание в колонии «Белый лебедь» в Соликамске Пермского края засудил «Почту России». По мнению убийцы женщин и подростка, ему слишком поздно доставили письмо. Копия решения Соликамского городского суда имеется в распоряжении редакции.
«Мурашов обратился в суд с иском к „Почте России“, так как ему доставляли письмо 54 дня. Это нарушает положенные сроки доставки. В иске Мурашов указал, что такая долгая доставка нарушает его права как потребителя. Он направил в адрес почты претензию, но там не отреагировали. Тогда осужденный обратился в суд и потребовал выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей», — говорится в решении суда.
Рассмотрев все материалы дела, суд пришел к выводу, что «Почта России» действительно нарушила сроки доставки письма. Мурашову будет выплачено 2 000 рублей. Также «Почта России» должна будет оплатить штраф 1 000 рублей и госпошлину 3 000 рублей.
Станислав Мурашов — воспитанник детского дома из Саранска. Его осудили за то, что он с приятелями зарубил топором двух женщин. Также известно, что Мурашов с товарищем убили 15-летнего школьника, который якобы оскорбил мать их общего знакомого. Они отвезли подростка в лес и задушили. В 2015 году Мурашов был осужден на пожизненное лишение свободы. Наказание он отбывает в ИК-2 в Соликамске, которая именуется «Белый лебедь».
