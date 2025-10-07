В Свердловской области экстренно эвакуировали заводы

В Свердловской области утром 8 октября эвакуировали ряд предприятий в связи с угрозой атаки БПЛА. Об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.
«Ряд предприятий Свердловской области ввели упреждающий режим реагирования на угрозу атаки БПЛА, предусматривающий эвакуацию их работников. На каждом производстве утвержден собственный алгоритм действий для соответствующих ситуаций», — пояснили там.
При этом все госучреждения работают в штатном режиме. Отмечается, что возможно введение ограничений на работу мобильного интернета.
Несколько часов назад жители Среднего Урала пожаловались на сбои интернета у оператора связи «Мотив». В самой компании URA.RU пояснили, что ввели ограничения из-за полученных предписаний.
