07 октября 2025

В Свердловской области экстренно эвакуировали заводы

В Свердловской области утром 8 октября эвакуировали ряд предприятий в связи с угрозой атаки БПЛА. Об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.

«Ряд предприятий Свердловской области ввели упреждающий режим реагирования на угрозу атаки БПЛА, предусматривающий эвакуацию их работников. На каждом производстве утвержден собственный алгоритм действий для соответствующих ситуаций», — пояснили там.

При этом все госучреждения работают в штатном режиме. Отмечается, что возможно введение ограничений на работу мобильного интернета.

Несколько часов назад жители Среднего Урала пожаловались на сбои интернета у оператора связи «Мотив». В самой компании URA.RU пояснили, что ввели ограничения из-за полученных предписаний.

