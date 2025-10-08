Из-за угрозы БПЛА «Мотив» ограничил интернет в Свердловской области

В регионе сбои в работе мобильного интернета от «Мотив»
В связи с угрозой атак беспилотников свердловский оператор связи «Мотив» ограничил доступ к интернету. Такое распоряжение поступило от властей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. 

«Операторы связи Свердловской области получили предписание ограничить предоставление услуг доступа в сеть Интернет в связи с опасностью атаки БПЛА. „Мотив“ выполнил требования и временно ограничил предоставление услуг до дальнейших распоряжений», — заявили там. 

Несколько часов назад жители Среднего Урала пожаловались на сбои интернета у оператора связи «Мотив». Согласно информации сервиса DownDetector, пик обращений пользователей с жалобами был зафиксирован около 10:00.

