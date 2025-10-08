Из-за угрозы БПЛА «Мотив» ограничил интернет в Свердловской области

В связи с угрозой атак беспилотников свердловский оператор связи «Мотив» ограничил доступ к интернету. Такое распоряжение поступило от властей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.
«Операторы связи Свердловской области получили предписание ограничить предоставление услуг доступа в сеть Интернет в связи с опасностью атаки БПЛА. „Мотив“ выполнил требования и временно ограничил предоставление услуг до дальнейших распоряжений», — заявили там.
Несколько часов назад жители Среднего Урала пожаловались на сбои интернета у оператора связи «Мотив». Согласно информации сервиса DownDetector, пик обращений пользователей с жалобами был зафиксирован около 10:00.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!