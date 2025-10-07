Прокурор попросил пожизненное для «тагильского душегуба»

Гособвинитель попросил пожизненный срок для жителя Нижнего Тагила Владимира Александрова, обвиненного в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
«В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — сказали в ведомстве. Скоро в суде пройдет последнее слово Александрова, а затем судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.
Трагедия произошла в конце августа 2024 года. По версии следствия, сначала Александров изнасиловал девочку, а потом затащил в подвал общежития и задушил. Позже стало известно, что он также мог надругаться над 21-летней знакомой, которую несколько часов якобы удерживал в квартире после преступления. Фигурант пытался скрыться, но был задержан (по некоторым данным, в Москве). На допросе он свою вину признал. Ему грозит до пожизненного лишения свободы. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
