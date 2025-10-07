07 октября 2025

В Сургуте таксиста выдворят из России после скандала с пассажирами. Видео

В Сургуте (ХМАО) полиция приняла решение о выдворении из страны таксиста, который устроил скандал с пассажирами. Проверка показала, что мужчина находился на территории России незаконно, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД.

«Сотрудниками отдела по вопросам миграции УМВД России по Сургуту у задержанного было выявлено нарушение миграционного законодательства. По данному факту составлен административный протокол по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ. Принято решение о выдворении иностранного гражданина за пределы Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел после того, как пассажиры попросили таксиста поехать другой дорогой. Водитель отказался, после чего завязалась ссора. Позже силовики установили личность мужчины — им оказался мигрант 1998 года рождения. Сейчас он помещен в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Сургуту.

