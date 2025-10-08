Челябинский «Трактор» даст бой казахстанскому «Барысу»

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» после неудачной выездной серии примет на домашнем льду астанинский «Барыс». О том, чего ждать от игры, об истории противостояния и у кого больше шансов на победу — в материале URA.RU.
История противостояния
«Трактор» и «Барыс» в КХЛ встречались 57 раз. В 27 играх победу праздновали челябинцы, в 30-ти — астанчане. При этом по победам в основное время у «Трактора» преимущество (24 против 23 побед). Только три игры «черно-белые» выиграли в овертайме, тогда как у казахстанской команды шесть побед в овертайме и одна — по буллитам.
При этом «Трактор» перебросал соперника (167 голов против 161). А штрафных минут в очных противостояниях больше набрал «Барыс» (720 против 588).
С чем подошли к игре
Обе команды в последних встречах демонстрируют не лучшую игру. «Барыс» проиграл последние три матча ярославскому «Локомотиву» (1:5), новосибирской «Сибири» (1:0 по буллитам) и казанскому «Ак Барсу» (4:3). При этом команда находится на восьмом месте в Восточной конференции КХЛ, набрав 12 очков после 13 игр.
«Трактор» также показывает нестабильную игру. Команда провалила выездную серию, проиграв все четыре матча — «Спартаку» (6:3), московскому «Динамо» (3:2 по буллитам), «Шанхайским драконам» (5:4 в овертайме) и минскому «Динамо» (4:1). Команда находится на шестом месте на Востоке с 14 очками после 13 игр.
На кого рассчитывать
Среди нападающих «Трактора» выделяются Джошуа Ливо с 15 очками (4+11) в 11 играх и Пьеррик Дюбе с 11 очками (6+5) в 13 играх. Семен Дер-Аргучинцев набрал 9 очков в 12 играх, но все они — ассистентские баллы. Лидер по набранным очкам среди защитников — Григорий Дронов с 10 очками (5+5) в 13 играх и Джордан Гросс с 6 очками (1+5) в 12 играх.
В составе «Барыса» выделяется несостоявшийся тракторист Майкл Веккьоне, набравший 11 (5+6) очков в 13 играх. Мэйсон Морелли в 13 играх набрал 8 (3+5) очков, столько же очков (1+7) набрал Эмиль Галимов после 12 игр. Из защитников выделяются набравшие по восемь очков в 13 играх Райли Уолш (3+5) и Джейк Масси (2+6).
Прогнозы
Несмотря на примерное равенство в статистических показателях, букмекеры более чем уверенно делают ставку на победу «Трактора». Коэффициент на нее на сайте КХЛ 1,45 в основное время, а на победу «Барыса» — 6,15. Матч «Трактор» — «Барыс» начнется 9 октября на ледовой арене «Трактор» в 19 часов по уральскому времени. Транслировать будет канал KHL Prime, а также ОТВ.
