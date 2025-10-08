Полпред Жога потребовал своевременно обновлять дороги в УрФО

Артем Жога провел совещание с губернаторами
Артем Жога провел совещание с губернаторами

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога обсудил с губернаторами регионов округа и главой Ространснадзора РФ Виктором Гулиным развитие транспортной сферы. Он потребовал своевременно обновлять дорожную инфраструктуру. 

«Президент РФ обозначил четкие цели: к 2030 году в нормативном состоянии должно находиться 60% автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также 85% дорожной сети городских агломераций и дорог, входящих в опорную сеть. Радует, что в регионах УрФО работы по ремонту и строительству идут по плану», — написал Жога в telegram-канале.

Общая протяженность автомобильной инфраструктуры в УрФО превышает 100 тысяч километров. «Я сам часто езжу по УрФО на автомобиле или мотоцикле. Вижу, сколько сил вкладывается в модернизацию дорог. Не сомневаюсь: шаг за шагом все планы будут реализованы», — заключил полпред.

