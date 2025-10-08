Больше половины свердловских компаний готовы к сотрудникам без образования

Работодатели Свердловской области становятся более открытыми к характеристикам кандидатов, которые напрямую не связаны с их профессиональными качествами. Так, 52% компаний готовы «мириться» с отсутствием профильного образования, рассказали URA.RU аналитики CRM-системы Talantix.
«В числе признаков, которые реже всего становятся препятствием для найма, лидируют пол (69% опрошенных не придают ему значения) и возраст (55%) соискателя. Также 52% рекрутеров не обращают внимания на отсутствие профильного образования, 45% — на отсутствие опыта работы, а 38% — на вредные привычки», — пояснили там.
Основной причиной такой гибкости является дефицит кадров. Среди других аргументов называют невысокие зарплатные ожидания сотрудника и отсутствие ресурсов для обучения новичка.
Популярными причинами отказа кандидатам стали непрохождение проверки службы безопасности (55%), недостаток квалификации (52%) и неумение общаться (41%). Больше трети компаний отмечают также нежелание обучаться.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!