Больше половины свердловских компаний готовы к сотрудникам без образования

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вредные привычки сотрудников не страшны для трети компаний
Вредные привычки сотрудников не страшны для трети компаний Фото:

Работодатели Свердловской области становятся более открытыми к характеристикам кандидатов, которые напрямую не связаны с их профессиональными качествами. Так, 52% компаний готовы «мириться» с отсутствием профильного образования, рассказали URA.RU аналитики CRM-системы Talantix.

«В числе признаков, которые реже всего становятся препятствием для найма, лидируют пол (69% опрошенных не придают ему значения) и возраст (55%) соискателя. Также 52% рекрутеров не обращают внимания на отсутствие профильного образования, 45% — на отсутствие опыта работы, а 38% — на вредные привычки», — пояснили там.

Основной причиной такой гибкости является дефицит кадров. Среди других аргументов называют невысокие зарплатные ожидания сотрудника и отсутствие ресурсов для обучения новичка.

Популярными причинами отказа кандидатам стали непрохождение проверки службы безопасности (55%), недостаток квалификации (52%) и неумение общаться (41%). Больше трети компаний отмечают также нежелание обучаться.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Работодатели Свердловской области становятся более открытыми к характеристикам кандидатов, которые напрямую не связаны с их профессиональными качествами. Так, 52% компаний готовы «мириться» с отсутствием профильного образования, рассказали URA.RU аналитики CRM-системы Talantix. «В числе признаков, которые реже всего становятся препятствием для найма, лидируют пол (69% опрошенных не придают ему значения) и возраст (55%) соискателя. Также 52% рекрутеров не обращают внимания на отсутствие профильного образования, 45% — на отсутствие опыта работы, а 38% — на вредные привычки», — пояснили там. Основной причиной такой гибкости является дефицит кадров. Среди других аргументов называют невысокие зарплатные ожидания сотрудника и отсутствие ресурсов для обучения новичка. Популярными причинами отказа кандидатам стали непрохождение проверки службы безопасности (55%), недостаток квалификации (52%) и неумение общаться (41%). Больше трети компаний отмечают также нежелание обучаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...