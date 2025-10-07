Пермский депутат пошел в прокуратуру из-за отказа полиции наказать владельца бойцовых собак

Пермский депутат от партии ЛДПР Олег Постников обратился в прокуратуру после общения с родными Андрея Беляева, которого в апреле этого года едва не разорвали бойцовые собаки. Народный избранник утверждает, что полиция не нашла основания для в возбуждении уголовного дела в отношении заводчика собак. Это и послужило поводом для обращения в надзорный орган, написал Постников в своем telegram-канале.
«Сегодня [8 октября] обратился в прокуратуру Пермского края. Прошу проверить законность и обоснованность постановления от 22 сентября об отказе в возбуждении уголовного дела и (при наличии оснований) принятия мер к отмене указанного постановления и возобновлении проверки», — отметил Постников. По словам депутата, несмотря на произошедшее, владелец собак не сделал должных выводов и «продолжает игнорировать установленные правила» по выгулу своих питомцев.
«На видеозаписях, предоставленных гражданами зафиксировано, как владелец перевозит собак без намордников в общественном транспорте, выгуливает их без поводка. Демонстративно, пренебрегая законом, нарушает общественный порядок, создает конфликтные ситуации, подвергает опасности жизни, здоровье и имущество граждан», — объяснил депутат. Как рассказали URA.RU в ГУ МВД по Пермскому краю, после случившегося сотрудники полиции Свердловского района перми провели проверку. Решение, принятое по итогам проверки, сейчас «проходит правовую оценку» в прокуратуре.
«Проведена проверка, в ходе которой опрошены все участники происшествия, проведены необходимые экспертизы, получено медицинское заключение. На основании собранных материалов полицейскими принято процессуальное решение. Сейчас оно проходит правовую оценку в надзорном органе», — отметила в полицейском главке.
В апреле этого года возле проходной предприятия «Пермские моторы» две собаки бойцовой породы накинулись на сотрудника этого завода Андрея Беляева. Коллегам Беляева, которые почти тут же бросились ему на помощь, не сразу удалось отогнать агрессивных животных. В результате инцидента Беляев получил серьезную травму руки, он провел в реанимации несколько дней. Полностью восстановиться горожанину так и не удалось, пишет Постников, ссылаясь на заявление родственницы пострадавшего. Вскоре после истории, получившей громкую огласку, те же самые собаки напали в Перми на ветерана СВО Андрея Старкова. Как и Беляеву, привлечь заводчика к ответственности ему так и не удалось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.