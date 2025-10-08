Экс-судья ВС РФ Момотов оказывал протекцию главе Краснодарского краевого суда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Имущество Момотова могут обратить в доход государства
Имущество Момотова могут обратить в доход государства Фото:

Бывший судья Верховного суда России Виктор Момотов оказывал протекцию экс-председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову, у которого изъяли имущество на сумму 13 млрд рублей. Об этом соощил представитель Генпрокуратуры из зала Останкинского суда Москвы, где рассматривается дело о передаче имущества Момотова в доход государства.

«Генпрокуратура располагает сведениями о том, что компаньон Момотова Андрей Марченко пользовался поддержкой Чернова, который в свою очередь пользовался протекцией самого Момотова», — заявил представитель надзорного ведомства. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Мособлсуд признал имущество бывшего главы Краснодарского суда Александра Чернова незаконно нажитым и обратил его в доход государства. Сумма арестованных активов превысила 13 млрд рублей. Кроме того, суд также отказал в ходатайстве представителя Момотова о проведении заседания в закрытом режиме, сославшись на необходимость открытости процесса. 

С 2010 года Момотов занимал пост судьи Верховного суда Российской Федерации. В 2013 году он был назначен секретарем пленума Верховного суда, а в 2019 году стал членом президиума высшей судебной инстанции страны. На IX Всероссийском съезде судей, прошедшем в 2016 году, Момотов был избран председателем Совета судей России, и в декабре 2022 года его кандидатура была поддержана для нового срока. В конце сентября текущего года Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации удовлетворила его прошение об отставке и прекратила его полномочия, передает РАПСИ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший судья Верховного суда России Виктор Момотов оказывал протекцию экс-председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову, у которого изъяли имущество на сумму 13 млрд рублей. Об этом соощил представитель Генпрокуратуры из зала Останкинского суда Москвы, где рассматривается дело о передаче имущества Момотова в доход государства. «Генпрокуратура располагает сведениями о том, что компаньон Момотова Андрей Марченко пользовался поддержкой Чернова, который в свою очередь пользовался протекцией самого Момотова», — заявил представитель надзорного ведомства. Его слова приводит ТАСС. Ранее Мособлсуд признал имущество бывшего главы Краснодарского суда Александра Чернова незаконно нажитым и обратил его в доход государства. Сумма арестованных активов превысила 13 млрд рублей. Кроме того, суд также отказал в ходатайстве представителя Момотова о проведении заседания в закрытом режиме, сославшись на необходимость открытости процесса.  С 2010 года Момотов занимал пост судьи Верховного суда Российской Федерации. В 2013 году он был назначен секретарем пленума Верховного суда, а в 2019 году стал членом президиума высшей судебной инстанции страны. На IX Всероссийском съезде судей, прошедшем в 2016 году, Момотов был избран председателем Совета судей России, и в декабре 2022 года его кандидатура была поддержана для нового срока. В конце сентября текущего года Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации удовлетворила его прошение об отставке и прекратила его полномочия, передает РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...