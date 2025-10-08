Экс-судья ВС РФ Момотов оказывал протекцию главе Краснодарского краевого суда

Бывший судья Верховного суда России Виктор Момотов оказывал протекцию экс-председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову, у которого изъяли имущество на сумму 13 млрд рублей. Об этом соощил представитель Генпрокуратуры из зала Останкинского суда Москвы, где рассматривается дело о передаче имущества Момотова в доход государства.
«Генпрокуратура располагает сведениями о том, что компаньон Момотова Андрей Марченко пользовался поддержкой Чернова, который в свою очередь пользовался протекцией самого Момотова», — заявил представитель надзорного ведомства. Его слова приводит ТАСС.
Ранее Мособлсуд признал имущество бывшего главы Краснодарского суда Александра Чернова незаконно нажитым и обратил его в доход государства. Сумма арестованных активов превысила 13 млрд рублей. Кроме того, суд также отказал в ходатайстве представителя Момотова о проведении заседания в закрытом режиме, сославшись на необходимость открытости процесса.
С 2010 года Момотов занимал пост судьи Верховного суда Российской Федерации. В 2013 году он был назначен секретарем пленума Верховного суда, а в 2019 году стал членом президиума высшей судебной инстанции страны. На IX Всероссийском съезде судей, прошедшем в 2016 году, Момотов был избран председателем Совета судей России, и в декабре 2022 года его кандидатура была поддержана для нового срока. В конце сентября текущего года Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации удовлетворила его прошение об отставке и прекратила его полномочия, передает РАПСИ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.