Фадеев заявил, что фетва ДУМ о курьерах противоречит Конституции РФ

Фетва Духовного управления мусульман России (ДУМ), запрещающая мусульманам-курьерам доставлять определенные товары, противоречит Конституции РФ. Об этом сообщил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Фадеев отметил, что решение ДУМ не соответствует как минимум пяти статьям основного закона. «Это решение противоречит как минимум пяти статьям российской Конституции», — заявил Фадеев. Его слова приводит telegram-канал Совета.
По словам главы СПЧ, религиозные организации не могут заменять органы публичной власти, а регулирование трудовых отношений — исключительная компетенция федеральных органов. Фадеев подчеркнул, что фетва нарушает принципы светского государства, экономического единства и свободы перемещения товаров, а также ущемляет право граждан на свободный выбор труда и создает барьеры по религиозному признаку.
Ранее ДУМ России запретил мусульманским курьерам доставлять товары, запрещенные шариатом, такие как алкоголь, табак, свинина и гадательные принадлежности. Совет улемов заявил, что доставка этих товаров считается содействием в грехе и запрещена, за исключением случаев, когда товары предназначены для уничтожения. Курьерам разрешено перевозить смешанные грузы, но если в заказе будет запрещенный товар, курьер должен заплатить милостыню после доставки. В ДУМ пояснили, что приняли фетву после обращений мусульман, обеспокоенных соблюдением религиозных норм на работе, передает «Царьград».
