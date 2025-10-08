Фадеев заявил, что фетва ДУМ о курьерах противоречит Конституции РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Фадеева, решение ДУМ противоречит как минимум пяти статьям Конституции РФ
По словам Фадеева, решение ДУМ противоречит как минимум пяти статьям Конституции РФ Фото:

Фетва Духовного управления мусульман России (ДУМ), запрещающая мусульманам-курьерам доставлять определенные товары, противоречит Конституции РФ. Об этом сообщил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Фадеев отметил, что решение ДУМ не соответствует как минимум пяти статьям основного закона. «Это решение противоречит как минимум пяти статьям российской Конституции», — заявил Фадеев. Его слова приводит telegram-канал Совета. 

По словам главы СПЧ, религиозные организации не могут заменять органы публичной власти, а регулирование трудовых отношений — исключительная компетенция федеральных органов. Фадеев подчеркнул, что фетва нарушает принципы светского государства, экономического единства и свободы перемещения товаров, а также ущемляет право граждан на свободный выбор труда и создает барьеры по религиозному признаку.

Ранее ДУМ России запретил мусульманским курьерам доставлять товары, запрещенные шариатом, такие как алкоголь, табак, свинина и гадательные принадлежности. Совет улемов заявил, что доставка этих товаров считается содействием в грехе и запрещена, за исключением случаев, когда товары предназначены для уничтожения. Курьерам разрешено перевозить смешанные грузы, но если в заказе будет запрещенный товар, курьер должен заплатить милостыню после доставки. В ДУМ пояснили, что приняли фетву после обращений мусульман, обеспокоенных соблюдением религиозных норм на работе, передает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фетва Духовного управления мусульман России (ДУМ), запрещающая мусульманам-курьерам доставлять определенные товары, противоречит Конституции РФ. Об этом сообщил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Фадеев отметил, что решение ДУМ не соответствует как минимум пяти статьям основного закона. «Это решение противоречит как минимум пяти статьям российской Конституции», — заявил Фадеев. Его слова приводит telegram-канал Совета.  По словам главы СПЧ, религиозные организации не могут заменять органы публичной власти, а регулирование трудовых отношений — исключительная компетенция федеральных органов. Фадеев подчеркнул, что фетва нарушает принципы светского государства, экономического единства и свободы перемещения товаров, а также ущемляет право граждан на свободный выбор труда и создает барьеры по религиозному признаку. Ранее ДУМ России запретил мусульманским курьерам доставлять товары, запрещенные шариатом, такие как алкоголь, табак, свинина и гадательные принадлежности. Совет улемов заявил, что доставка этих товаров считается содействием в грехе и запрещена, за исключением случаев, когда товары предназначены для уничтожения. Курьерам разрешено перевозить смешанные грузы, но если в заказе будет запрещенный товар, курьер должен заплатить милостыню после доставки. В ДУМ пояснили, что приняли фетву после обращений мусульман, обеспокоенных соблюдением религиозных норм на работе, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...