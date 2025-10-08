Застреливший архитектора Супоницкого поставил его на колени перед убийством

Стали известные шокирующие подробности убийства архитектора Супоницкого в Петербурге
новость из сюжета
В центре Петербурга застрелили известного архитектора

Убийца заставил архитектора Александра Супоницкого, автора станции метро «Горьковская», встать на колени перед тем, как застрелить его в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

"Трагедия произошла утром, когда Супоницкий провожал свою 10-летнюю дочь в школу. По данным следствия, 49-летний сосед встретил их у лифта с карабином в руках", — сообщает источник, передает RT.

После совершения убийства нападавший покончил с собой. Предварительно, им является предприниматель Константин Козырев. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый в убийстве петербургского архитектора Виталия Супоницкого — бывший вице-президент холдинга «Петротрест» Константин Козырев. Ранее он фигурировал в уголовном деле об отмывании денег при строительстве домов для ФСБ, но несколько месяцев назад дело против него было прекращено, и он вышел из-под домашнего ареста.

