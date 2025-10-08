Угроза нацбезопасности: почему Россия разорвала с США соглашение по утилизации плутония, что это такое

Госдума РФ денонсировала соглашение между Россией и США об утилизации плутония, ранее признанного избыточным для оборонных нужд. Страны должны были утилизировать по 34 тонны оружейного плутония. Основанием для полного выхода России из соглашения, заключенного в 2000 году, стали действия Америки, угрожающие национальной безопасности РФ. О причинах расторжения ядерного договора и истории документа — читайте в материале URA.RU.
Госдума разорвала соглашение со Штатами
Законопроект о денонсации был внесен кабмином РФ. Помимо него, предлагается денонсировать все сопутствующие документы. Речь идет также о протоколах, регулирующих вопросы финансирования и гражданской ответственности за ущерб, а также договоренности об утилизации плутония путем облучения в ядерных реакторах. По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, поводом для расторжения соглашения стали санкции США против России и угроза нацбезопасности.
«Решение принимается исключительно в интересах Российской Федерации, ее граждан. Денонсируем соглашение, которое давно надо было бы взять и расторгнуть. И здесь слова благодарности Министерству иностранных дел, которое ведет эту работу», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводятся на официальном сайте.
По словам замминистра иностранных дел РФ Рябкова, причинами для приостановки действия соглашения стало «коренное изменение обстоятельств — введение США санкций против РФ, принятие закона о поддержке Украины, который допускает вмешательство во внутренние дела России. Также расширение НАТО на Восток, наращивание военного присутствия Штатов в странах Восточной Европы. Он подчеркнул, что Вашингтон намеревался изменить порядок утилизации плутония без получения на это согласия российской стороны.
"Президент Путин предложил продлить действие договора СНВ-3 еще на год, его действие истекает в следующем году. Президент (США Дональд — прим. URA.RU) Трамп позавчера заявил, что это интересная идея, так что, возможно, какой-то диалог по контролю за вооружениями возобновится. Ну, будут себя хорошо вести, можем тогда вернуться к рассмотрению этого соглашения о судьбе оружейного плутония", — сказал первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
С чего все начиналось
В 1990-х плутоний хранился в США и России под контролем МАГАТЭ. По некоторым оценкам, объемы хранения оружейного плутония в России могли составить до 50 тонн. В июле 1998 года было подписано российско-американское межправительственное соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области обращения с плутонием, выведенным из ядерных военных программ. 29 августа 2000 года в Москве и 1 сентября в Вашингтоне было подписано соглашение. Согласно нему, каждая из сторон должна была утилизировать по 34 тонны плутония.
Как действовало соглашение
Президент России Владимир Путин 3 октября 2016 года распорядился приостановить договор из-за неспособности американской стороны выполнить обязательства. США не придерживались достигнутых соглашений с Россией по утилизации оружейного плутония. В 2018 году между двумя странами существовала договоренность о совместной реализации программы по переработке плутония. Россия ввела в эксплуатацию реактор БН-800, что дало возможность проводить необратимую конверсию оружейного материала в МОКС-топливо нового поколения, обеспечив долгосрочные перспективы для отечественной атомной энергетики. В то же время США не спешили создавать аналогичные мощности и не проявляли заинтересованности в сокращении собственных запасов плутония.
Мощности России в переработке плутония
В 2010 году Горно-химический комбинат (КХК) в Железногорске (Красноярский край) был выбран Россией как площадка для создания промышленного производства МОКС-топлива для реакторов БН-800, стоимость проекта оценивалась в 7 миллиардов рублей. Запуск производства был произведен в 2015 году. Именно эти мощности позволили бы выполнять обязательства страны по утилизации плутония в рамках соглашения. По данным корпорации Росатом, в 2025 году начнется разработка проектной документации для строительства новой площадки по производству МОКС-топлива для реакторов БН-1200М. Первая поставка тепловыделяющих сборок с МОКС-топливом в объеме стартовой загрузки реактора ожидается в 2033 году.
