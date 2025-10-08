Волгоградский аэропорт временно ограничил свою работу

Срочная новость
Международный аэропорт Волгограда (Гумрак) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в своем официальном telegram-канале.
Решение о введении временных ограничений связано с необходимостью поддержания высокого уровня безопасности в воздушном пространстве. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов,» — говорится в сообщении Росавиации.
