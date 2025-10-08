Волгоградский аэропорт временно ограничил свою работу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Срочная новость
Срочная новость Фото:

Международный аэропорт Волгограда (Гумрак) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в своем официальном telegram-канале.

Решение о введении временных ограничений связано с необходимостью поддержания высокого уровня безопасности в воздушном пространстве. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов,» — говорится в сообщении Росавиации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Международный аэропорт Волгограда (Гумрак) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в своем официальном telegram-канале. Решение о введении временных ограничений связано с необходимостью поддержания высокого уровня безопасности в воздушном пространстве. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов,» — говорится в сообщении Росавиации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...