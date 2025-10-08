Свердловских заводчан лишили зарплат на миллионы рублей

В Полевском 60 работников завода оставили без зарплат на 6,5 миллиона рублей
Рабочим не платили несколько месяцев
Рабочим не платили несколько месяцев Фото:

Сотрудников Полевского механического завода (Свердловская область) оставили без зарплат на 6,5 миллиона рублей. Предприятие не платило 60 рабочим несколько месяцев, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«На предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы за апрель — июнь 2025 года перед 60 работниками», — сказали в ведомстве. Это выяснилось в ходе масштабной проверки.

Руководителя завода привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), оштрафовав на 10 тысяч рублей. Вскоре работникам выплатили все задолженности.

