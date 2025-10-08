«Я кричу: «Макан», вы кричите: «Годен»»: как в соцсетях шутят об уходе рэпера в армию — лучшие мемы

Рэпер Макан (Андрей Косолапов) получил повестку в ряды вооруженных сил России — по некоторым данным, служить ему предстоит в элитном Семеновском полку. Артист, как сообщают некоторые СМИ, уже прошел медицинскую комиссию в Москве, где врачи подтвердили его полную годность к военной службе.
Часть интернет-пользователей заявили, что будут скучать по творчеству артиста. Другие создают мемы и отмечают, что наступил период «отдыха для ушей». Некоторые с помощью нейросетей примеряют форму военного на «короля пацанских цитат». Подборка лучших из них — в материале URA.RU.
«Герань-8»
В ряде пабликов и telegram-каналов появляются шутки, что будущий трек артиста после службы в армии будет называться «Герань-8». «Подо мной БТР, „Герань-8“. У замполка сумка цвета „осень“», — шутят пользователи.
«Емае, Макан»
Появились мемы с Маканом и главными героями сериала Солдаты: «Емае, Макан, два наряда мыть толкан», сопровождаемая фотографиями старшего прапорщика Шматко (актер Алексей Маклаков).
«Армия»
Одновременно с этим девушки записывают видеоролики под песню «Армия» Макса Коржа. Они танцуют, подпевают или рыдают под припев песни, обещая дождаться.
«Танцует тот, кому не надо в армию»
Некоторые записывают забавные ролики со своими молодыми людьми под зажигательные биты, подписывая их так: «Танцует тот, кому не надо в армию». Молодые люди, в отличие от девушек, чаще всего подшучивают над певцом.
«Я кричу: „Макан — х***с “
Один из самых громких и завирусившихся мемов вокруг исполнителя «Макан — х***с » претерпел изменения. Его новая версия теперь звучит так: «Макан — годен». Пользователи выкладывают фото певца в форме и пишут «Я кричу: „Макан“, вы кричите: „Годен“!»
Творчество Макана в 2025 году стало вирусным — его треки становились хитами соцсетей, а люди разбирали их на цитаты. Тем не менее, трендом у подростков стала фраза «Макан — х***с», которая звучит не только на концертах других исполнителей, но и активно используется в различных ситуациях, не имеющих отношения ни к музыке, ни к самому Макану.
Точно установить, кто стал инициатором этой своеобразной игры, не представляется возможным. Согласно ее правилам, кто-то выкрикивает «Макан!» в общественном месте — будь то остановка, аудитория или концерт — после чего окружающие должны громко произнести ответ. Уже весной эта кричалка начала появляться на афишах выступлений Макана.
К августу челлендж приобрел широкую популярность. Так в Ростове-на-Дону 2 августа перед концертом Baby Melo (Гога Меладзе) собравшиеся начали выкрикивать оскорбительное выражение в адрес Макана. В конце того же месяца в сети появилось еще одно видео, снятое, по сообщениям, после концерта Gone.Fludd в Екатеринбурге. На нем автомобиль скорой помощи отъезжает от концертной площадки, водитель через громкую связь спрашивает: «Макан?», а толпа хором отвечает соответствующим словом. В ответ на это скорая сигналит клаксоном.
В начале сентября в Екатеринбурге на улице Вайнера было опубликовано видео, на котором группа молодых людей публично оскорбляет исполнителя Макана. Вскоре после этого рэпер ToxiS (Андрей Смелянский) выступил в защиту артиста, обратившись к собравшимся с просьбой прекратить выкрикивать оскорбительные лозунги и предложил вместо этого скандировать фразу «Макан — красавчик».
