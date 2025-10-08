В Пермском зоопарке 8 октября открылась интерактивная выставка «Ирбис. Кошка-невидимка», а 7 октября начал работу павильон с обезьянами. Корреспондент URA.RU побывал в новых локациях. Чем удивляет Пермский зоопарк — в материале URA.RU.
«Выставка „Ирбис. Кошка-невидимка“ проводится совместно с региональной ассоциацией „Ирбис“. Экспозиция посвящена снежным барсам, которые находятся на грани исчезновения. Пермский зоопарк занимается сохранением этой кошки с 1988 года. За весь период получили потомство из 17 котят, которые разъехались по зоопаркам нашей страны и зарубежья. Надеемся, что, познакомившись с нашей выставкой, люди станут бережнее относиться к природе не только в нашей стране, но и по всему миру», — рассказала генеральный директор Пермского зоопарка Юлия Шитова на официальной церемонии открытия выставки.
Экспозиция расположена напротив веревочного парка у вольеров снежных барсов. Выставка состоит из четырех стендов, на которых можно прикоснуться к подушечкам снежных барсов, погладить имитацию шерсти, услышать призывной рык или довольное мурчание. По словам Юлии Шитовой, это новинка в просвещении посетителей всех возрастов и групп. Экспозиция будет находиться в зоопарке до октября 2026 года.
Недалеко от интерактивной выставки расположился новый павильон «Тропический рай и страна обезьян». Там представлено 11 видов обезьян и два вида лемуров. Павильон имеет вольеры на улице и в помещении. Юлия Шитова объяснила, что обезьянам холодно, если на улице температура меньше 20 градусов, поэтому сейчас их можно посмотреть только во внутренних вольерах.
«К нам сюда впервые приехали орангутаны и гамадрилы. На старой территории прошлой осенью появились капуцины и красный вари. Ранее они тоже не были представлены в зоопарке. На новой территории у нас уже появилось потомство у колобусов, лангуров и красноруких тамаринов. Детеныши находятся в вольерах с родителями, и их можно посмотреть», — рассказала старший зоолог отдела «Тропический рай и страна обезьян» Пермского зоопарка Ольга Аликина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.