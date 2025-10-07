Как работает новый пермский зоопарк

В Пермском зоопарке откроется выставка, посвященная снежным барсам
По понедельникам зоопарк в Перми закрыт
По понедельникам зоопарк в Перми закрыт

В новом пермском зоопарке открыли павильоны с обезьянами и птицами. Также готовится к открытию интерактивная выставка, посвященная снежным барсам. В связи с обновлениями в зоопарке URA.RU решило напомнить график его работы.

С 1 октября 2025 года Пермский зоопарк по улице Архитектора Свиязева открыт с 10:00 до 20:00. Кассы закрываются на час раньше. Понедельник в учреждении остается санитарным днем.

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский зоопарк завершил работу в тестовом режиме на новой площадке. С 1 октября перестали действовать скидки в 50%, введенные при открытии учреждения. 

