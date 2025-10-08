Пермский ученый развеял миф о пользе и вреде лапши быстрого приготовления

Ученый Пермского Политеха разъяснил URA.RU, какие плюсы и минусы есть у лапши быстрого приготовления. По словам эксперта, многие зачастую употребляют ее, считая обычными макаронами, только без необходимости варки.
«Принципиальные различия между этими продуктами заключаются не только во времени термической обработки, но и в технологии производства, а также составе и пищевой ценности. Помимо муки в состав растворимой лапши входят различные крахмалы, стабилизаторы, усилители вкуса, а также порошкообразный соевый соус, глютен и агент Е536. Все эти ингредиенты обеспечивают длительное хранение продукта в сухом виде», — отмечает научный сотрудник кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ Антон Белкин.
Еще одно распространенное заблуждение, по словам специалиста, заключается в утверждении, что подобная продукция лишена натуральных ингредиентов. Ученый считает, что несмотря на присутствие стабилизаторов и усилителей вкуса, основой растворимой лапши в большинстве случаев служит пшеничная мука, а в прилагаемых приправах часто присутствуют сушеные овощи — лук, морковь, зелень и различные специи. Однако в процессе промышленной переработки большая часть витаминов и фитонутриентов утрачивается.
Например, в составе муки для быстрого приготовления сохраняются незначительные количества витаминов группы B, а также витамина E, которые необходимы для энергетического обмена, функционирования нервной системы, поддержания здоровья кожи, процессов кроветворения и защиты клеток. После сушки содержание этих веществ существенно снижается, однако часть клетчатки, полезной для микрофлоры кишечника, остается даже в готовом продукте.
По мнению Антона Белкина, лапша быстрого приготовления не является ни вредным продуктом, ни продуктом с высокой питательной ценностью, а представляет собой разновидность ультраобработанной пищи, предназначенной для быстрого и недорогого утоления голода. Основными недостатками подобной продукции остаются высокое содержание соли и относительно низкая пищевая ценность.
В случае редкого употребления — не более одного-двух раз в месяц — существенного вреда для здоровья она не представляет. Желательно сочетать ее с продуктами, богатыми клетчаткой, например, овощами, чтобы сгладить скачки уровня глюкозы в крови. Постоянное включение лапши быстрого приготовления в рацион, по мнению эксперта, крайне нежелательно.
