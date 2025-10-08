Экс-судья Момотов мог использовать статус для прикрытия проституции в отелях

Экс-судья Верховного суда РФ Виктор Момотов мог использовать свой статус для прикрытия проституции в сети отелей Marton. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры в зале суда, где сейчас рассматривается дело о передаче имущества Момотова в доход государства.
«Момотов „решил использовать свой статус и неприкосновенность для прикрытия активов“, — заявил представитель надзорного ведомства в суде. Его слова приводит РБК. По его словам, речь идет не только о гостиницах, но и о „противоправной деятельности — оказания интимных услуг“.
Прокурор также заявил, что Момотов искусственно дробил бизнес и уходил от налогов. Ущерб от последнего составил более 500 млн рублей и до сих пор не погашен. Кроме того, экс-судья использовал свое влияние для получения судебных актов в пользу сети Marton. Генпрокуратура требует взыскать все объекты сети Marton.
Сам Момотов опроверг свою причастность к данным отелям. Он заявил, что в 2007 году, будучи профессором, вложил два млн рублей в недострой, после чего подарил свою долю матери. Он также подчеркнул, что никогда не занимался предпринимательской деятельностью, а мать продала свою долю предпринимателю Андрею Марченко, который открыл мини-отель.
Виктор Момотов входил в состав судей Верховного суда Российской Федерации с 2010 года. Однако 26 сентября 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей приняла решение о досрочном прекращении его полномочий. Ранее Генеральная прокуратура выступила с требованием конфисковать у Момотова имущество на сумму не менее девяти миллиардов рублей, в том числе десятки объектов недвижимости, зарегистрированных на его знакомого.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.