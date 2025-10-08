Экс-судья Верховного суда нанес государству ущерб в 500 миллионов рублей

Бывший судья Верховного суда России Виктор Момотов, который использовал схему искусственного дробления бизнеса для ухода от налогов, нанес государству ущерб в 500 миллионов рублей. Об этом стало известно из зала суда, где сейчас рассматривается дело о передаче имущества Момотова в доход государства.
«Момотов искусственно дробил бизнес и уходил от налогов. Ущерб от последнего составил более 500 млн рублей и до сих пор не погашен», — заявил представитель Генпрокуратуры в суде. Его слова приводит РЕН ТВ. По данным источника, суд отказался удовлетворить ходатайство защиты о закрытии процесса, несмотря на наличие в деле сведений личного характера и банковской тайны.
Виктор Момотов занимал должность судьи Верховного суда России с 2010 года, а 26 сентября 2025 года его полномочия были досрочно прекращены решением Высшей квалификационной коллегии судей. Генпрокуратура ранее потребовала изъять у него активы на сумму не менее девяти млрд рублей, включая десятки объектов недвижимости, оформленных на его знакомого. По данным ведомства, эти средства были получены с нарушением антикоррупционного законодательства. Сейчас на все имущества Момотова наложен обеспечительный арест.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.