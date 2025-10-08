Экс-судья Верховного суда нанес государству ущерб в 500 миллионов рублей

Момотов не уплатил налоги на сумму 500 млн рублей
Момотов не уплатил налоги на сумму 500 млн рублей

Бывший судья Верховного суда России Виктор Момотов, который использовал схему искусственного дробления бизнеса для ухода от налогов, нанес государству ущерб в 500 миллионов рублей. Об этом стало известно из зала суда, где сейчас рассматривается дело о передаче имущества Момотова в доход государства.

«Момотов искусственно дробил бизнес и уходил от налогов. Ущерб от последнего составил более 500 млн рублей и до сих пор не погашен», — заявил представитель Генпрокуратуры в суде. Его слова приводит РЕН ТВ. По данным источника, суд отказался удовлетворить ходатайство защиты о закрытии процесса, несмотря на наличие в деле сведений личного характера и банковской тайны.

Виктор Момотов занимал должность судьи Верховного суда России с 2010 года, а 26 сентября 2025 года его полномочия были досрочно прекращены решением Высшей квалификационной коллегии судей. Генпрокуратура ранее потребовала изъять у него активы на сумму не менее девяти млрд рублей, включая десятки объектов недвижимости, оформленных на его знакомого. По данным ведомства, эти средства были получены с нарушением антикоррупционного законодательства. Сейчас на все имущества Момотова наложен обеспечительный арест. 

