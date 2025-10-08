В Санкт-Петербурге на улице Кременчугской был застрелен архитектор, автор проекта станции метро «Горьковская» Александр Супоницкий. Инцидент произошел сегодня утром, когда мужчина сопровождал свою 10-летнюю дочь в школу. По предварительной информации, злоумышленником оказался сосед погибшего, проживавший этажом ниже. Согласно сведениям telegram-канала Shot, он дважды выстрелил в голову жертвы возле лифта. Для совершения преступления использовался автомат АКС-74.
Существует версия, что подозреваемый заранее наблюдал за Супоницким и намеренно поселился в квартире под ним. В качестве возможного мотива рассматривается давний деловой конфликт: оба мужчины занимались деятельностью в строительной отрасли. Новые подробности о трагедии и личности убийцы — в материале URA.RU.
Выяснились новые подробности трагедии
Супоницкого поставили на колени перед убийством
Как сообщает источник в правоохранительных органах, перед тем как совершить убийство, нападавший заставил Александра Супоницкого опуститься на колени. По информации следствия, Константин Козырев, вооруженный карабином, встретил архитектора и его дочь у лифта.
Козырев специально заселился в дом, где жил Супоницкий
Подозреваемый в убийстве, предположительно, недавно арендовал квартиру непосредственно этажом ниже Супоницкого для наблюдения за ним. Он практически не контактировал с остальными жильцами.
Что известно о злоумышленнике
Константин Козырев состоит в браке и воспитывает двоих детей. Его старший сын, 24-летний Александр, является студентом юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета и открыто выступает против СВО на своих страницах в социальных сетях, пишет telegram-канала Shot.
По информации жильцов ЖК «Царская столица», Козырев недавно арендовал квартиру на втором этаже (Супоницкий жил на третьем этаже) и практически не попадался на глаза соседям. По одной из рассматриваемых версий, злоумышленник мог намеренно поселиться этажом ниже, чтобы наблюдать за своей жертвой. В качестве возможного мотива преступления называется давний деловой конфликт, поскольку оба мужчины были связаны со строительной отраслью.
Предполагаемый убийца был фигурантом двух уголовных дел
Козырев несколько раз привлекался к уголовной ответственности. В его отношении возбуждались два уголовных дела. В первом случае речь шла о неуплате 21 миллиона рублей по договору со «Строительной компанией» в 2015 году. Однако спустя два года суд вынес оправдательный приговор. При повторном расследовании выяснилось, что дочерняя структура холдинга подписывала фиктивные договоры с фирмами-однодневками, на счета которых, по данным следствия, Козырев перечислил свыше 233 миллионов рублей.
Второй эпизод связан с организацией «Петротрест», где мужчина занимал должность замдиректора по финансовым вопросам. Дело было возбуждено по факту отмывания средств при реализации государственных контрактов на строительство жилых домов для ФСБ. В период с 2010 по 2011 год «Петротрест» заключила ряд контрактов с ФСБ, предусматривающих строительство жилья в Санкт-Петербурге, Мурманске и Сортавале. Согласно информации telegram-канала Baza, организация получила аванс на сумму 360 миллионов рублей, однако работы были выполнены лишь на 42 миллиона. Проектные сроки оказались нарушены, а объекты так и не были сданы заказчику.
После продолжительного периода домашнего ареста уголовное преследование в отношении Козырева было прекращено за несколько месяцев до гибели архитектора Супоницкого. Он также находился под домашним арестом до момента прекращения дела.
«Будете ли вы грустить, если вас застрелят?»: Супоницкий пять лет назад ответил на этот вопрос
Пять лет назад архитектор Александр Супоницкий во время интервью с изданием «Канонер» в шутливой манере поделился размышлениями о бренности бытия, которые сегодня звучат особенно пророчески. В ходже беседы, посвященной судьбе спроектированного им торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «ПИК» на Сенной площади, Супоницкому был задан вопрос: «Будете ли вы грустить, если снесут спроектированный вами ТРК „ПИК“ на Сенной?».
Журналист продолжил диалог: «Я думаю, вам все равно будет. Если вы будете знать, что вас застрелят, вы будете грустить». Ответ архитектора звучал так: «Будете ли вы грустить, если вас застрелят? Наверное, буду».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.