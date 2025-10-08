Убитый пермский следователь Евгений Середкин признан банкротом

Арбитражный суд Пермского края 8 октября признал бывшего руководителя следственного отдела по Свердловскому району Перми Евгения Середкина банкротом. Он трагически погиб в 2024 году.
«Соответствующее решение было принято после рассмотрения дела о его финансовой несостоятельности. Кроме того, был утвержден порядок реализации активов для последующего погашения долговых обязательств», — сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье».
Процедуру банкротства инициировала бывшая супруга Середкина, Елена Гришина, действующая в интересах двоих их несовершеннолетних детей. У покойного имелись финансовые обязательства перед собственным отцом, а также непогашенные кредиты в банковских организациях. Суммарный объем задолженности перед кредиторами достиг 4,6 млн рублей.
Евгений Середкин скончался 9 сентября 2024 года в результате убийства. Преступление было совершено Алексеем Головиным, нынешним супругом Гришиной, который нанес потерпевшему 81 удар топором. В ходе следствия Головин полностью признал свою вину и был приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
