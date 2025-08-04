Убитого следователя Середкина из Перми начнут банкротить в октябре

Арбитражный суд Пермского края назначил на 8 октября рассмотрение дела о признании несостоятельности (банкротства) Евгения Середкина, ранее возглавлявшего следственный отдел по Свердловскому району в региональном управлении Следственного комитета и погибшего в сентябре 2024 года.
«Суд зарегистрировал обращение 23 июня 2025 года, однако из-за обнаруженных недостатков в документах производство по делу было временно приостановлено до устранения нарушений, которые следовало исправить до 28 июля. Общая сумма требований к Середкину оценивается в 4,6 млн рублей», — сказано в материалах дела на сайте суда.
URA.RU сообщало о том, что заявление о признании Середкина банкротом поступило в суд в июне 2025 года. С соответствующим ходатайством выступила его бывшая супруга, представляющая интересы двух несовершеннолетних детей. Согласно заявлению, у покойного имелись финансовые обязательства перед собственным отцом, а также непогашенные кредиты в банковских организациях.
Убийство следователя произошло в ночь с 9 на 10 сентября 2024 года. В совершении преступления был признан виновным Алексей Головин — бывший сотрудник Росгвардии и супруг экс-жены Середкина. В январе 2025 года Головин был приговорен к 17 годам лишения свободы и обязан выплатить компенсацию детям погибшего.
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