Приставы прокомментировали арест 3,9 млрд у золотодобытчика Струкова и главного следователя региона

Вместе с арестом счетов на сумму 3,9 млрд рублей вице-спикера заксобрания Челябинской области, предпринимателя Константина Струкова и главы регионального управления СКР Алексея Колбасина принудительное взыскание по делу ЮГК организовано в отношении родственников бизнесмена и менеджеров золотодобывающей компании. Об этом URA.RU сообщили в главном межрегиональном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
«В Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов поступили исполнительные документы в отношении следующих должников: Шувалова Ю.А., Колбасина А.И., Потапова В.В., Струкова К.И., Струковой Л.Е., Струковой А.К., Кузнецовой Е.К. и Кузнецовой У.А. Требование судебных актов — принятие обеспечительных мер на сумму 3,9 млрд рублей солидарно», — сообщили в пресс-службе управления.
Также в ведомстве пояснили, что исполнительные производства в отношении нескольких фигурантов объединены в одно сводное. Сотрудники ФССП принимают комплекс мер принудительного характера, направленных на исполнение требований суда.
Как сообщало URA.RU ранее, у руководителя регионального управления Следственного комитета России Алексея Колбасина арестовали счета на сумму почти 4 миллиарда рублей. Аналогичная сумма (3 939 492 300 рублей) фигурирует в иске, который Генеральная прокуратура России подала к основателю ЮГК Константину Струкову. Взыскание решено произвести солидарно, в том числе, и с замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрия Шувалова и бывшего замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислава Потапова. В Генпрокуратуре считают, что руководители должны нести ответственность наравне со Струковым, так как не обеспечили нужный контроль за предприятиями.
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