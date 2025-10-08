«Он — кровавый убийца»: родные ополчились на обвиняемого в убийстве медсестры из Екатеринбурга

Родные медсестры из Екатеринбурга Евгении Шалагиновой ополчились на обвиняемого в ее убийстве — вора-рецидивиста Сергея Матвеева. Они считают, что он должен понести суровое наказание, передает корреспондент URA.RU из Чкаловского райсуда.
«Он шел убивать намеренно. Нанес семь ножевых ранений, одно из них в сердце. Женя собиралась на работу, она не ожидала такого. Я считаю, что возмездие должно быть, его нужно посадить по высшей мере. Он шел на убийство осознанно, говорил: „Я убью ее“. Таких людей нужно изолировать. Он отобрал жизнь у человека, который приносил большую пользу. Он нанес семь ударов, в сердце попал, горло перерезал, он — кровавый убийца», — заявила сестра Евгении.
Убийство произошло утром в общежитии на Агрономической. Сергей поругался с женщиной и взялся за нож, считает следствие. После этого, по словам Матвеева, он вызвал скорую помощь и полицию (потерпевшие опровергают это). Его задержали и доставили на допрос. Вину в убийстве он признал. Во время избрания меры пресечения он заявил, что хочет стать участником СВО. Суд заключил его под стражу до 5 декабря.
Известно, что ранее Сергей неоднократно был судим за кражи и грабежи. На свободу он вышел около года назад — тогда же приехал в Екатеринбург. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
