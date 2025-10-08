В МИД возмутились отказом Австралии выдать визы делегации «Роскосмоса»

Москва возмущена отказом Австралии выдать визы делегации «Роскосмоса» для участия в 76-м Международном конгрессе астронавтики в Сиднее. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы возмущены очередным проявлением откровенной русофобии. Власти Австралии отказали в выдаче въездных виз членам делегации госкорпорации „Роскосмос“ под руководством гендиректора Дмитрия Баканова. Они направлялись туда для участия в 76-м международном астронавтическом конгрессе», — подчеркнула Захарова. Ее слова приводит ТАСС.
По ее словам, этот шаг является проявлением «очередной русофобии» и недружественных действий со стороны австралийских властей. Захарова подчеркнула, что такие действия уже нанесли ущерб авторитету конгресса, который стал политизироваться и перестал представлять интересы большинства стран. Она выразила сожаление о деградации форума и отметила, что Россия остается открытой к сотрудничеству в мирных целях в космосе.
76-й Международный конгресс астронавтики проходил в Сиднее с 29 сентября по 3 октября. Австралийская сторона отказала в визах главе делегации Роскосмоса Дмитрию Баканову и другим участникам, ссылаясь на ограничение сотрудничества с Россией из-за ситуации на Украине.
